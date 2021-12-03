«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ

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Завершился матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт в матче, успешно реализовав пенальти. На 25-й Николай Комличенко удвоил преимущество «Ростова», забив из-за пределов штрафной.

Клаудиньо сравнял счёт в матче, оформив дубль.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).

Ранее арбитр Федотов заявил, что надо было удалять Чистякова в матче с «Ростовом».

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