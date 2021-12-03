«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.
На 11-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт в матче, успешно реализовав пенальти. На 25-й Николай Комличенко удвоил преимущество «Ростова», забив из-за пределов штрафной.
Клаудиньо сравнял счёт в матче, оформив дубль.
Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).
Ранее арбитр Федотов заявил, что надо было удалять Чистякова в матче с «Ростовом».