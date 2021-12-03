Арбитр Федотов: надо было удалять Чистякова в матче с «Ростовом»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал забитые мячи в первом тайме матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».

«Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом — это лишение явной возможности забить мяч», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что второй мяч Комличенко также засчитан по правилам.

Напомним, что в первом тайме за ростовскую команду голами отметились Дмитрий Полоз с пенальти и Николай Комличенко.

Ранее Клаудиньо сравнял счёт в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом».