Клаудиньо сравнял счёт в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
Бразильский футболист сумел забить два мяча в матче с «Ростовом». К 30-й минуте встречи «Зенит» уступал соперникам со счётом 2:0.
На 11-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт в матче, успешно реализовав пенальти. На 25-й Николай Комличенко удвоил преимущество «Ростова», забив мяч из-за пределов штрафной.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».
Ранее болельщики «Зенита» покинули трибуны, поддержав болельщиков ЦСКА.