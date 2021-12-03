Клаудиньо сравнял счёт в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо оформил дубль в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Клаудиньо сравнял счёт в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

Бразильский футболист сумел забить два мяча в матче с «Ростовом». К 30-й минуте встречи «Зенит» уступал соперникам со счётом 2:0.

На 11-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт в матче, успешно реализовав пенальти. На 25-й Николай Комличенко удвоил преимущество «Ростова», забив мяч из-за пределов штрафной.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».

Ранее болельщики «Зенита» покинули трибуны, поддержав болельщиков ЦСКА.

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