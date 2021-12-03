Болельщики «Зенита» покинули трибуны, поддержав болельщиков ЦСКА
- РИА Новости
Активные болельщики «Зенита» с «Виража» покинули стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Счёт к 60-й минуте встречи — 2:1 в пользу гостей.
На 11-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт во встрече, успешно реализовав пенальти. На 25-й минуте Николай Комличенко удвоил преимущество «Ростова», забив мяч из-за пределов штрафной.
Клаудиньо сократил отставание «Зенита» от гостей, отличившись на 31-й минуте.
Ранее сообщалось, что Петржела верит, что «Спартак» с Виторией может догнать лидеров РПЛ.