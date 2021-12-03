Петржела верит, что «Спартак» с Виторией может догнать лидеров РПЛ

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Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат».
Петржела верит, что «Спартак» с Виторией может догнать лидеров РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, «Спартак» одержит уверенную победу. Успех в завтрашней встрече даст красно-белым хороший эмоциональный заряд перед важнейшим матчем в Лиге Европы с «Легией», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Он также высказал своё мнение по поводу главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Я убеждён в том, что Руя нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему. Смена тренера может усугубить ситуацию», — добавил Петржела.

Он считает, что Витория в этом сезоне сделал ставку на Лигу Европу, поэтому у клуба такие результаты в чемпионате России.

Напомним, что по итогам 16 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что Ракицкий пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек.

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