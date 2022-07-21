В «Зените» высказались о продлении контракта с Венделом

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с полузащитником Венделом.
В «Зените» высказались о продлении контракта с Венделом
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Думаю, со спортивной точки зрения это очень важный шаг, не только из-за самого продления, но ещё и из-за того, что это прекратило все слухи про его отъезд, переход в аренду или продажу», — цитирует Медведева ТАСС.

Вендел в сезоне-2022/23 сыграл два матча, в которых забил два мяча. Контракт футболиста рассчитан до конца 2026 года.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Зенита» 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Чезаре Барбьери, агент Вендела, рассказал об эмоциях игрока после продления контракта с петербургским клубом.

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