«Случай очень необычный»: что известно о попадании в больницу 17-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Пиняева

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев был доставлен в одну из больниц Самары с подозрением на пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. По информации СМИ, 17-летнему игроку внезапно стало плохо на тренировке. По заверению врача команды Кюри Чачаева, футболист сейчас «в нормальном состоянии». 21 июля состоится консилиум специалистов, который определит дальнейшую тактику лечения.

Один из молодых талантов российского футбола, 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, оказался в больнице. Как сообщил накануне «Спорт-Экспресс», спортсмен упал во время тренировки на газон, и ему в лёгкое попала трава. По данным издания, после этого Сергею стало плохо, у него парализовало руку, и его увезли в реанимацию.

Однако эта информация вызвала сомнения у врачей, которые отмечали, что попадание инородного предмета в лёгкое не могло спровоцировать проблемы с конечностями.

«От травинки в лёгком не может парализовать руку, — приводит слова спортивного врача Лю Хуншена «Спорт-Экспресс». — Для этого делают искусственную очистку лёгких — обычно после такого быстро возвращаются. Но если это действительно повреждение руки, то восстановление займёт несколько месяцев». Специалист подчеркнул, что вряд ли пойдёт речь о завершении карьеры.

Врач Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в свою очередь, предположил, что футболист травмировал грудную клетку, вследствие чего одна или несколько альвеол лёгкого лопнули.

«Воздух вышел из лёгкого, сдавил его снаружи. При этой ситуации невозможно сделать вдох, поэтому развивается дыхательная недостаточность: уровень кислорода в крови падает и может развиться ишемия мозга. Это, в свою очередь, приводит к нарушению движений», — рассказал специалист в беседе с RT.

Позже источники, знакомые с ситуацией, уточнили: игроку провели рентгеновское обследование лёгких и поставили диагноз «пневмоторакс». Это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Оно может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства. Как пояснил врач академии «Спартака» Никита Карлицкий, это состояние у спортсменов возникает в двух случаях. Первый — сильный удар по рёбрам, после чего лёгкое повреждается осколками.

«Такое крайне редко случается в футболе, но «может случиться всё» — это правило спортивного врача — обычно при падении на поле, перелом рёбер без смещения, по типу трещины», — цитирует Карлицкого «Чемпионат».

Второй вариант — тоже редкая, но, по мнению эксперта, наиболее вероятная ситуация: врождённая или приобретённая патология лёгких. Она может быть небольшого размера, поэтому её невозможно выявить при стандартных обследованиях, которые проходят спортсмены каждые шесть месяцев.

«В общем, до официальной версии мы можем строить догадки. Случай, правда, очень необычный, и у нас мало информации. Что касается сроков восстановления, то тут сказать трудно, потому что всё зависит от патологии. Возможно, патология может сама закрыться, может быть, понадобится операция. Думаю, что это не несколько недель, а месяцы и больше. Всё зависит от конечного диагноза», — подчеркнул специалист.

Спортивный врач Валентин Белявский уточнил, что дальнейшее состояние и восстановление футболиста зависит от причины возникновения заболевания.

«Если это спонтанный первичный вариант, то он вообще ни на что не влияет. Считаные дни — и игрок вернётся к обычным нагрузкам. Если травматический, то надо смотреть на размеры пневмоторакса. Сильно ли спалось легкое, односторонний он или нет. Если форма тяжёлая, то может потребоваться вмешательство — откачивают воздух шприцом, иногда ставят катетер», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Согласно официальному заявлению «Крыльев Советов», футболист почувствовал недомогание во время тренировки ещё во вторник, 19 июля, после чего его отправили на обследование. Сейчас полузащитник самарцев находится в клинике государственного медицинского университета под наблюдением специалистов.

«Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник медслужбы самарской команды Кюри Чачаев подчеркнул, что Сергей хорошо себя чувствует.

«Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. Завтра будет консилиум врачей, где всё решится. Ничего страшного нет», — сказал в среду представитель «Крыльев».

Впоследствии это подтвердил и сам спортсмен. В социальных сетях он опубликовал сообщение, в котором призвал не верить недостоверной информации.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за моё здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ, я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», — написал Пиняев.

Произошедшее с молодым футболистом вызвало серьёзные опасения как среди болельщиков, так и среди профессионалов. Например, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой призвал тщательно разобраться в причинах недомогания Пиняева.

«Это серьёзно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился. Не дай бог, чтобы там что-то было, например какая-нибудь болезнь или ещё что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В российском футболе уже был случай с аналогичным заболеванием — у нападающего «Тосно» Анте Вукушича. У него несколько лет были боли в спине, по симптомам похожие на межрёберную невралгию. Тщательное обследование выявило запущенный пневмоторакс. Хорвата отправили на операцию, во время которой удалили верхнюю часть лёгкого. Его восстановление заняло несколько месяцев, и в Российской премьер-лиге он так и не сыграл. Но впоследствии Вукушич вернулся в форму и даже стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении, забив 26 мячей в сезоне-2019/20.