«Не дышала две минуты»: как тренер спасла американскую синхронистку, потерявшую сознание в бассейне на ЧМ

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание во время исполнения произвольной программы в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Её спасла тренер Андреа Фуэнтес, которая быстрее спасателей прыгнула в бассейн и подняла подопечную со дна. Девушка не дышала две минуты, но потом пришла в сознание и теперь готовится к финалу командного турнира. Альварес не в первый раз падает в обморок во время выступлений. В прошлом году ей стало плохо на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио.

Болельщики настолько привыкли наслаждаться великолепными представлениями в синхронном плавании, что порой забывают: это спорт, и он сопряжён с невероятной нагрузкой. Напомнил об этом инцидент на чемпионате мира в Будапеште, который чуть было не закончился трагедией.

Всё произошло на соревнованиях солисток в среду, 22 июня. Во время исполнения своей произвольной программы неожиданно потеряла сознание американка Анита Альварес — девушка начала медленно опускаться под воду. Сначала никто не понял, что происходит. Растерялась и спасательная служба.

Тренер спортсменки Андреа Фуэнтес начала переживать за подопечную, поскольку та слишком долго находилась под водой, и позвала на помощь. Не увидев никакой реакции, трёхкратная серебряная призёрка Олимпийских игр в составе сборной Испании бросилась к Альварес. К этому моменту девушка уже успела опуститься на дно бассейна.

«По ощущениям прошёл целый час. Я говорила, что-то не так, кричала спасателям, просила лезть в воду, но они меня то ли не расслышали, то ли не поняли. Я подплыла к ней настолько быстро, насколько могла, как будто это был финал Олимпиады. Когда я её вытащила, она не дышала, а челюсти были крепко сжаты», — заявила тренер в интервью AS.

Фуэнтес подняла спортсменку на поверхность, и только после этого ей на помощь пришёл один из мужчин. Совместными усилиями они вытащили девушку из воды, положили на край бассейна, после чего спасатели начали приводить её в чувство.

«Изо рта у Аниты текла вода, но она по-прежнему не дышала. Вытащив из воды, её положили на спину, а я перевернула на бок, поскольку в том положении дышать было невозможно. Анита очень быстро оправилась. Она не дышала минуты две, а при пульсе 180 ударов в минуту такое крайне нежелательно. В какой-то момент я по-настоящему за неё испугалась, но сейчас мы вместе посмеиваемся над этой историей», — добавила испанка.

AP

По словам тренера, причиной обморока стало перенапряжение Альварес во время выступления, поскольку она хотела показать свой максимум. Для 25-летней американки это был уже третий чемпионат мира, и в этот раз у одной из лучших синхронисток США была возможность наконец-то завоевать медаль. В итоге Анита довела себя до предела физических возможностей, организм не справился с нагрузкой.

«Иногда мы забываем, что подобное случается и в других спортивных дисциплинах, требующих высокой выносливости: в марафонском беге, велоспорте, соревнованиях на пересечённой местности… Все мы видели кадры, запечатлевшие то, как спортсмены сходили с дистанции до финиша, а другие помогали им до него добраться. Наш вид спорта ничем принципиально не отличается от остальных — просто всё действо происходит в бассейне. Мы раздвигаем пределы человеческих возможностей, а иногда в них упираемся. Сейчас Анита чувствует себя хорошо, и врачи также говорят, что с ней всё в порядке», — объяснила тренер.

Интересно, что Фуэнтес уже не в первый раз спасает свою подопечную. В прошлом году на отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио, который прошёл в Барселоне, Альварес тоже потеряла сознание в бассейне. Тогда она демонстрировала произвольную программу в дуэте c Линди Шрёдер. Аните стало плохо в самом конце выступления во время выполнения одного из элементов. Фуэнтес поняла по движениям спортсменки, что ей нужна помощь. Тогда она также прыгнула в бассейн и вытащила американку из воды.

В тот раз Карен, мама Аниты, объяснила случившееся перенапряжением и рассказала, что подобное с дочерью случалось и раньше из-за недосыпания или недостатка времени на восстановление после тренировок и выступлений. По её словам, дочь сдавала различные тесты, пытаясь разобраться в причинах обмороков, однако анализы не выявили никаких проблем со здоровьем.

Анита Альварес намерена продолжить участие в чемпионате мира в Будапеште. По словам тренера, весь четверг девушка будет отдыхать, а в пятницу, 24 июня, планирует выступить в командных соревнованиях. По словам Фуэнтес, перед тем, как принять окончательное решение, тренерский штаб проведёт консультацию с врачами.