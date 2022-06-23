Клуб плавания в Швеции запретил спортсменкам тренироваться в бикини, чтобы не отвлекать мужчин
- РИА Новости
«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии с тумбы. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками», — цитирует посетительницу Aftonbladet.
Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) не разрешает женщинам носить раздельный купальник только на соревнованиях.
В настоящий момент в Будапеште проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта. Турнир стартовал 17 июня и завершится 3 июля. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям из-за санкций FINA.
Ранее сообщалось, что тренер спасла американскую синхронистку, которая потеряла сознание под водой на ЧМ-2022.