Клуб плавания в Швеции запретил спортсменкам тренироваться в бикини, чтобы не отвлекать мужчин

Шведский клуб плавания запретил спортсменкам тренироваться в бикини, потому что это отвлекает мужчин.

«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии с тумбы. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками», — цитирует посетительницу Aftonbladet.

Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) не разрешает женщинам носить раздельный купальник только на соревнованиях.

В настоящий момент в Будапеште проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта. Турнир стартовал 17 июня и завершится 3 июля. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям из-за санкций FINA.

Ранее сообщалось, что тренер спасла американскую синхронистку, которая потеряла сознание под водой на ЧМ-2022.