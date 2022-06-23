Тренер спасла американскую синхронистку, которая потеряла сознание под водой на ЧМ-2022

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Синхронистка из сборной США Анита Альварес потеряла сознание под водой во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Тренер спасла американскую синхронистку, которая потеряла сознание под водой на ЧМ-2022
  • AP

Инцидент произошёл во время финала произвольной программы. Альварес потеряла сознание под водой. Тренер команды Андреа Фуэнтес в одежде не медля прыгнула в воду, чтобы спасти спортсменку. Позже синхронистка была доставлена в больницу. Её жизни ничто не угрожает.

Тренер заявила, что подавала сигналы спасателям, но они её не поняли, поэтому ей пришлось плыть самой. Когда она достала из воды Альварес, та не дышала. По словам Фуэнтес, синхронистка потеряла сознание от перенапряжения.

Ранее сообщалось, что совершивших переход после 12 лет трансгендеров не допустят к женским стартам FINA.

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