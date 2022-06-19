Совершивших переход после 12 лет трансгендеров не допустят к женским стартам FINA

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Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в соревнованиях под её эгидой смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина.
Совершивших переход после 12 лет трансгендеров не допустят к женским стартам FINA
  • AP

«Спортсменки, которые хотят подтвердить своё соответствие этому стандарту, должны будут показать, что у них подавлено мужское половое созревание со стадии II по шкале Таннера или в возрасте 12 лет, в зависимости от того, что наступит позже», — сообщает пресс-служба FINA.

Необходимым условием также является постоянный уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л.

Напомним: 19 марта американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Спортсменка победила на дистанции 500 ярдов вольным стилем, опередив серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио — Эмму Вейант и Эрику Салливан. Это вызвало недовольство соперниц.

Позже 11-кратная чемпионка США по плаванию Джери Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях. 

Также сообщалось, что 25 штатов США законодательно запретили трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на уровне государственных школ и вузов.

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