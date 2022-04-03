Чемпионка США по плаванию выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях

11-кратная чемпионка США по плаванию Джери Шанто высказалась по поводу участиях трансгендеров в женских соревнованиях.

«Вы так многим жертвуете, чтобы достичь такого элитного уровня. Например, никогда не ходите на вечеринки. У вас есть внутреннее стремление к достижению своих целей, и вы мотивированы тем, что должны преодолеть все сложности на своём пути. Но сегодня мы лишаем девушек этой уверенности. Мы стыдимся текущего положения дел, но молчим, потому что когда мы заговорим, то получим негативную реакцию», — цитирует слова Шанто New York Post.

По её словам, спортсменок очень деморализует, когда мужчина начинает соревноваться с ними наравне под предлогом того, что стал женщиной, а это, в свою очередь, становится нормальным. Она также отметила, что после победы девушки-трансгендера Лии Томас на соревнованиях по плаванию в первом дивизионе американской лиги NCAA пловцы Пенсильванского университета даже перестали носить вещи с символикой своего заведения.

«Им больше не позволено гордиться собой. Всё это произошло из-за Лии», — добавила Шанто.

Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе NCAA.

Очень подрывает, когда идея мужчины, конкурирующего с вами наравне, становится нормальной.

Ранее велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес высказалась о своём участии в женских соревнованиях.