Велогонщица-трансгендер Бриджес высказалась о своём участии в женских соревнованиях

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Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес отреагировала на уведомление Международного союза велосипедистов (UCI) о том, что она не может быть допущена к чемпионату своей страны по омниуму.
Велогонщица-трансгендер Бриджес высказалась о своём участии в женских соревнованиях
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на их публичное заявление, у меня всё ещё нет чёткого представления о том, почему я не соответствую правилам», — цитирует Бриджес Daily Mail.

По её словам, она хочет участвовать в турнира по правилам, которые установлены UCI и Британской федерацией велоспорта, учитывая, что были проведены тщательные исследования о трансгендерных спортсменах. В течение последнего года Бриджес проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона в организме.

«Никто не должен выбирать между тем, кто ты есть, и возможностью заниматься любимым спортом», — добавила велогонщица.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что ряд спортсменок могли бойкотировать соревнования в случае допуска Бриджес.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-фанаты Европы недовольны мерами по защите их прав на ЧМ-2022.

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