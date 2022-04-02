Daily Mail: ЛГБТ-фанаты Европы недовольны мерами по защите их прав на ЧМ-2022

Фанатские группы ЛГБТК+ Европы осудили Международную федерацию футбола (ФИФА) и Верховный комитет чемпионата мира по футболу в Катаре за то, что принятые меры безопасности в отношении членов сообщества неубедительны.

«Соблюдение прав человека заслуживают детального подхода, а не уклонения, но, к сожалению, всё, что мы видели от ответственных лиц, — это лозунги вместо безопасности, газлайтинг вместо гарантий, уклонение, а не действия», — приводит слова из заявления ЛГБТ-фанатов Daily Mail.

Отмечается, что сообщество не может со всей ответственностью гарантировать представителям ЛГБТ+ и их сторонникам то, что предстоящий чемпионат мира будет для всех людей.

«Стало ясно, что голоса фанатов, особенно представителей меньшинств, не воспринимаются серьёзно ФИФА и SC. Мы — стержень этой игры, выслушайте нас, особенно когда мы пытаемся сделать футбол лучше для всех», — говорится в тексте.

С данным открытым заявлением выступили восемь фанатских группировок.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил проводить отдельные Олимпиады для геев.