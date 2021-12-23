В Госдуме предложили проводить отдельные Олимпиады для геев 

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента страны Владимира Путина о влиянии трансгендеров на женский спорт.
В Госдуме предложили проводить отдельные Олимпиады для геев 
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«Позиция Путина понятна для нас. Есть мужские дисциплины, а есть женские. Для меня непонятно, почему другие должны менять пол. Если они хотят метаться туда-сюда, пусть бесятся, как хотят. Они могут участвовать в отдельных соревнованиях. Пусть проводят гей-олимпиады. Только не надо ни в коем случае влезать в историю, где чётко прописано: где мужчины, а где женщины», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что Международный олимпийский комитет примет верные решения по данному вопросу, так как трансгендеров нельзя допускать к соревнованиям по морально-этическим соображениям.

«Пожалуйста, не трогайте наших мужчин и женщин, которые с малых лет потом и кровью достигают своих результатов, чтобы ни один трансгендер не смог отнять у них мечту», — добавил Свищёв.  

Напомним, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать, если в соревнованиях будут принимать участие сменившие пол мужчины.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.

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