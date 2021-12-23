Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске к женским соревнованиям сменивших пол мужчин

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила уверенность, что в ближайшем будущем в биатлоне не начнут допускать к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом», — цитирует Резцову РИА Новости.

По её мнению, биатлон точно не пойдёт по пути лёгкой атлетики, где трансгендеры уже начали участвовать в международных турнирах.

«Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», — подчеркнула Резцова.

Напомним, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать, если в соревнованиях будут принимать участие сменившие пол мужчины.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что солидарна с Путиным по поводу ситуации с трансгендерами в спорте.