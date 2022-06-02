Индиана запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских стартах

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Штат Индиана запретил трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на уровне государственных школ и вузов.
Индиана запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских стартах
  • AP
  • © John Bazemore

Индиана стала 15-м штатом в США, парламент которого принял соответствующий закон. При этом законодатели игнорировали вето выступавшего против этой инициативы губернатора, сообщает The National Law Review.

Ранее подобный закон приняли в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Айове, Миссисипи, Монтане, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Западной Вирджинии и Юте.

Ранее пловчиха-трансгендер Лия Томас заявила, что трансженщины не угрожают женскому спорту.

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