Индиана запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских стартах
- AP
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Индиана стала 15-м штатом в США, парламент которого принял соответствующий закон. При этом законодатели игнорировали вето выступавшего против этой инициативы губернатора, сообщает The National Law Review.
Ранее подобный закон приняли в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Айове, Миссисипи, Монтане, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Западной Вирджинии и Юте.
Ранее пловчиха-трансгендер Лия Томас заявила, что трансженщины не угрожают женскому спорту.