Пловчиха-трансгендер Лия Томас: трансженщины не угрожают женскому спорту

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас высказалась о своём участии в женских соревнованиях.

«Думаю, причины, по которым я совершила переход, вызывают самое большое заблуждение. Я совершила переход, чтобы быть счастливой, быть самой собой. Трансженщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом», — цитирует Томас Daily Mail.

По её словам, правила NCAA в отношении трансженщин в женском спорте существуют уже около десяти лет. Она также подчеркнула, что не видела массовой волны доминирования со стороны трансженщин.

19 марта Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Спортсменка победила на дистанции 500 ярдов вольным стилем, опередив серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио — Эмму Вейант и Эрику Салливан. Это вызвало недовольство соперниц.

Ранее британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес высказала мнение, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.