Велогонщица-трансгендер Бриджес не считает, что у неё есть преимущество перед соперницами

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Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес рассказала о том, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.
Велогонщица-трансгендер Бриджес не считает, что у неё есть преимущество перед соперницами
  • Gettyimages.ru
  • © Huw Fairclough

«Об участии транс-женщин в спорте проводятся исследования. Я являюсь частью одного из них и наблюдаю огромное падение результатов после гормональной терапии. У меня нет никакого преимущества над конкурентками, и тому есть подтверждения», — приводит слова Бриджес DIVA.

Она также заявила, что необходимо больше исследований об участии трансгендеров в спортивных соревнованиях. По её словам, сейчас люди строят мнения, не располагая всей информацией.

«Всё начиналось со слов: «Ой, она будет участвовать в гонках и победит Лору Кенни. Будто они априори считали, что я смогу обогнать многократную олимпийскую чемпионку лишь потому, что я трансгендер», — добавила Бриджес.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку 21-летнего трансгендера Эмили Бриджес на участие в чемпионате Великобритании по велотреку среди женщин.

Ранее Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) объявила, что приостановила допуск трансгендеров и небинарных спортсменов к официальным соревнованиям.

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