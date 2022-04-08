В Великобритании трансгендерам запретили соревноваться вместе с женщинами в велоспорте

Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) объявила, что приостановила допуск трансгендеров и небинарных спортсменов к официальным соревнованиям.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

«Различия в правилах позволяют гонщикам набирать внутренние рейтинговые очки, которые влияют на отбор для участия в гонках национального чемпионата. Это не только беспрецедентно, но и несправедливо по отношению ко всем женщинам и ставит под сомнение честность гонок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация продолжит поддерживать трансгендеров и небинарных спортсменов. Они смогут продолжить принимать участие в велоспортивной деятельности вне соревнований.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку 21-летнего трансгендера Эмили Бриджес на участие в чемпионате Великобритании по велотреку среди женщин.

Ранее Бриджес отреагировала на уведомление UCI, что она не может быть допущена к чемпионату своей страны по омниуму.