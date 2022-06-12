Пловец Рылов назвал логичным ответ Ласицкене на высказывание президента МОК

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением, что ответ олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на высказывание президента МОК Томаса Баха выглядит логичным.
Пловец Рылов назвал логичным ответ Ласицкене на высказывание президента МОК
  • РИА Новости

«Это вполне приемлемый ответ, может, где-то и провокационный. Мир сейчас диктует другие правила. У каждого своё мнение на этот счет. Ответ довольно-таки логичный, скажем так, потому что спортсменам такая защита, без выступлений, не нужна», — приводит слова Рылова ТАСС.

По его мнению, данная информация дойдёт до президента МОК, но он может проигнорировать ответ.

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Ранее украинка Левченко раскритиковала российскую легкоатлетку Ласицкене после письма главе МОК.

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