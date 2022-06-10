Украинка Левченко раскритиковала российскую легкоатлетку Ласицкене после письма главе МОК

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Серебряная призёрка ЧМ-2017 в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года россиянки Марии Ласицкене президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.
Украинка Левченко раскритиковала российскую легкоатлетку Ласицкене после письма главе МОК
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Hardt

«Мы вас поддерживали как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль, что «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи», — написала Левченко в комментариях к публикации Ласицкене в соцсетях. 

Левченко также подчеркнула, что не получала от Ласицкене ни одного сообщения поддержки после начала спецоперации на Украине. Кроме того, по мнению украинки, в данной ситуации не стоит давить на лозунг «спорт вне политики».

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души.

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