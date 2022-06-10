Украинка Левченко раскритиковала российскую легкоатлетку Ласицкене после письма главе МОК
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«Мы вас поддерживали как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль, что «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи», — написала Левченко в комментариях к публикации Ласицкене в соцсетях.
Левченко также подчеркнула, что не получала от Ласицкене ни одного сообщения поддержки после начала спецоперации на Украине. Кроме того, по мнению украинки, в данной ситуации не стоит давить на лозунг «спорт вне политики».
9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души.