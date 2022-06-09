Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души
- РИА Новости
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«Это крик души. Мы её поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — цитирует Тарасову РИА Новости.
9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить.
Ранее Томас Бах раскритиковал недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.