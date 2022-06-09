Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала обращение олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Это крик души. Мы её поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — цитирует Тарасову РИА Новости.

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить.

Ранее Томас Бах раскритиковал недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить