Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала обращение олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Это крик души. Мы её поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — цитирует Тарасову РИА Новости.

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить.

Ранее Томас Бах раскритиковал недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.