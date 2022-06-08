Бах раскритиковал недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире — 2022.

«Как же тогда вы можете гарантировать честные международные соревнования в вашем виде спорта, если правительства решают в соответствии со своими политическими интересами, кто может участвовать в соревнованиях, а кто нет?» — цитирует Баха Inside the Games.

Он привёл в пример организаторов Открытого чемпионата Франции, которые позволили россиянам выступать под нейтральным флагом.

«Это противоречит всем принципам, за которые мы выступаем, если мы оставим это правительствам, то станем политическим инструментом и не сможем больше гарантировать честную конкуренцию», — добавил Бах.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что WTA может изменить решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков.