Daily Mail: WTA может изменить решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков
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Об этом сообщает Daily Mail.
Организация ведёт переговоры и готова пойти на компромисс с игроками, недовольными потерей очков. Также WTA планирует заключить соглашение, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков.
Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне без рейтинговых очков.