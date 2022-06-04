Daily Mail: WTA может изменить решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков

Женская теннисная ассоциация (WTA) близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира российских и белорусских теннисисток.

Об этом сообщает Daily Mail.

Организация ведёт переговоры и готова пойти на компромисс с игроками, недовольными потерей очков. Также WTA планирует заключить соглашение, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне без рейтинговых очков.