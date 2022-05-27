Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне без рейтинговых очков
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«Если я смогу выступить на Уимблдоне, то буду рад быть там даже без очков. Если будут очки — тоже буду рад и попытаюсь заработать очки. Если я не смогу играть, я останусь дома и буду усердно тренироваться», — цитирует Медведева Eurosport.
Представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что по-прежнему не собирается допускать россиян и белорусов к участию в Открытом чемпионате Великобритании.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее сообщалось, что Уимблдон не поменял позицию в отношении теннисистов из России.