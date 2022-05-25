Уимблдон не поменял позицию в отношении теннисистов из России

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Представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что по-прежнему не собирается допускать россиян и белорусов к участию в Открытом чемпионате Великобритании.
Уимблдон не поменял позицию в отношении теннисистов из России
  • РИА Новости

«Мы по-прежнему придерживаемся своей позиции в отношении российских игроков. Мы приняли единственно верное решение и оставляем его в силе. Что касается рейтинговых очков, то мы разочарованы решением ATP и WTA», — цитирует представителя AELTC РИА Новости.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска против ATP и WTA из-за лишения турнира рейтинговых очков.

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