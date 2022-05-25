Организаторы Уимблдона планируют подать в суд на ATP и WTA из-за лишения рейтинговых очков

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Организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска против Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за лишения турнира рейтинговых очков.
Организаторы Уимблдона планируют подать в суд на ATP и WTA из-за лишения рейтинговых очков
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Устроители турнира уже провели консультацию с юристами, чтобы оценить шансы на успех в этом деле, сообщает The Times. Отмечается, что организаторы других турниров Большого шлема — открытых чемпионатов Австралии, Франции и США — готовы поддержать Уимблдон в суде.  

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков.

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