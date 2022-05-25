Костюк — о решении WTA по Уимблдону: это настолько смешно, что не могла в это поверить

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Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Костюк — о решении WTA по Уимблдону: это настолько смешно, что не могла в это поверить
  • AP

«Я бы сказала, что 80—85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько смешно, что я не могла в это поверить. Никто из них не спрашивал моего мнения, что я думаю. Как будто украинских теннисисток не существует. Что я могу сказать? Это нелегко», — приводит слова Костюк Reuters.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее 18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков.

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