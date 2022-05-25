Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов.

«Во-первых, мне было бы наплевать, если бы за Уимблдон не давали очков. Я всегда играла ради трофеев, а не ради очков или денег. Для меня это Уимблдон — и больше ничего. Всё остальное вторично», — приводит слова Навратиловой The New Daily.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.