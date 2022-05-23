Надаль: я понимаю позицию Уимблдона и уважаю то, что ATP защищает своих игроков

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.

«Я понимаю позицию Уимблдона, но при этом и уважаю то, что ATP защищает своих членов. В туре у каждого игрока своё мнение, и поэтому мы не достигаем того, чего могли бы достичь, будь мы едины», — цитирует Надаля журналист Гаспар Рибейру в Twitter.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал решение ATP.