Надаль: я понимаю позицию Уимблдона и уважаю то, что ATP защищает своих игроков

Короткая ссылка
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.
Надаль: я понимаю позицию Уимблдона и уважаю то, что ATP защищает своих игроков
  • AP

«Я понимаю позицию Уимблдона, но при этом и уважаю то, что ATP защищает своих членов. В туре у каждого игрока своё мнение, и поэтому мы не достигаем того, чего могли бы достичь, будь мы едины», — цитирует Надаля журналист Гаспар Рибейру в Twitter.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал решение ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить