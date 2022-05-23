Лайович: для ATP единственным способом обозначить свою позицию было лишить Уимблдон очков
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- © Mark Baker
«Я уверен, что некоторые игроки пропустят Открытый чемпионат Великобритании. Но многие сказали мне, что планируют поехать. Я поеду. Думаю, что для ATP единственным способом обозначить свою позицию было лишить Уимблдонский турнир очков», — приводит слова Лайовича «Чемпионат».
Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.