Лайович: для ATP единственным способом обозначить свою позицию было лишить Уимблдон очков

Сербский теннисист Душан Лайович отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.

«Я уверен, что некоторые игроки пропустят Открытый чемпионат Великобритании. Но многие сказали мне, что планируют поехать. Я поеду. Думаю, что для ATP единственным способом обозначить свою позицию было лишить Уимблдонский турнир очков», — приводит слова Лайовича «Чемпионат».

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.