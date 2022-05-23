Первый теннисист отказался выступить на Уимблдоне

Француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.

«Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость ситуации. Знаю, что они здесь ни при чём. Но теперь есть несправедливость в отношении 240 игроков вместо 12. Мы не должны расплачиваться за последствия. Не знаю, как отреагируют на это остальные игроки», — приводит слова Пуя L'Equipe.

Пуй, 162-я ракетка мира, также рассказал, что долго думал об участии в Уимблдоне и вряд ли выступит на турнире в таких условиях.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения организаторов отстранить от участия в турнире россиян и белоруссов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство у многих теннисистов.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченков заявила, что не была удивлена решением ATP и WTA сделать Уимблдон выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов.