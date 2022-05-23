Первый теннисист отказался выступить на Уимблдоне

Короткая ссылка
Француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.
Первый теннисист отказался выступить на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

«Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость ситуации. Знаю, что они здесь ни при чём. Но теперь есть несправедливость в отношении 240 игроков вместо 12. Мы не должны расплачиваться за последствия. Не знаю, как отреагируют на это остальные игроки», — приводит слова Пуя L'Equipe.

Пуй, 162-я ракетка мира, также рассказал, что долго думал об участии в Уимблдоне и вряд ли выступит на турнире в таких условиях.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения организаторов отстранить от участия в турнире россиян и белоруссов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство у многих теннисистов.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченков заявила, что не была удивлена решением ATP и WTA сделать Уимблдон выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить