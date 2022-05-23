Павлюченкова отметила важность поддержки ATP и WTA после отстранения россиян от Уимблдона

Россиянка Анастасия Павлюченков заявила, что не была удивлена решением Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) сделать Уимблдон выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов.

«Наверное, это нормальная реакция — WTA и ATP. Билли Джин Кинг также написала, что с 1970-х годов борется за права теннисистов. На турниры игроки попадают исключительно по рейтингу, и неважно, какую страну они представляют. Не очень приятно, что мы в этом замешаны, мы всего лишь хотим играть в теннис», — приводит слова Павлюченковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

20 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила третий в сезоне турнир Большого шлема рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовала и WTA.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова досрочно завершила сезон.