Теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон

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Россиянка Анастасия Павлюченкова сообщила, что досрочно завершила сезон и не выступит на «Ролан Гаррос» 2022 года.
Теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Pockett

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году! Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!» — написала Павлюченкова в соцсетях.

Напомним, что в феврале россиянка снялась с турнира в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге из-за травмы левого колена. Павлюченкова сыграла в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга, и на турнирах в Риме и Мадриде, на которых выбыла в первом круге.  

В настоящее время спортсменка занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Ранее тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан Гаррос».

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