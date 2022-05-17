Теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон

Россиянка Анастасия Павлюченкова сообщила, что досрочно завершила сезон и не выступит на «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году! Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!» — написала Павлюченкова в соцсетях.

Напомним, что в феврале россиянка снялась с турнира в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге из-за травмы левого колена. Павлюченкова сыграла в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга, и на турнирах в Риме и Мадриде, на которых выбыла в первом круге.

В настоящее время спортсменка занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Ранее тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан Гаррос».