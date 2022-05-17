Тренер Медведева назвал цель Даниила на «Ролан Гаррос»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан-Гаррос».

«Ролан-Гаррос» — самоцель. Мы едем в Женеву, чтобы иметь как можно больше ориентиров, учитывая ситуацию. Идея состоит в том, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году», — цитирует Сервара Tennis Majors.

В 2021-м году Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан-Гаррос».

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла до двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Медведев поделился мнением о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.