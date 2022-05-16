Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне в случае допуска

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«С одной стороны, я могу его понять, а с другой — считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создаёт прецедент и ставит другие соревнования в неприятное положение. Где грань? Какие правила должны привести к возможному исключению?» — цитирует Медведева Tribune de Geneve.

Он также отметил, что с юридической точки зрения теннисисты являются независимыми работниками, а самозанятые россияне на данный момент имеют право работать в Великобритании.

«Если будет возможность сыграть, я с радостью сыграю. Если нет — смирюсь», — добавил Даниил.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Турнир должен пройти с 27 июня по 10 июля.

Ранее Медведев признался, что его расстраивает ситуация на Украине.