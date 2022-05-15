Теннисист Медведев признался, что его расстраивает ситуация на Украине

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев перед стартом турнира в Женеве высказался о событиях на Украине.

«У меня было время, чтобы проследить за тем, что происходит. Это очень расстраивает», — цитирует Медведева ESPN.

Медведев не участвовал в соревнованиях пять последних недель из-за восстановления после операции по удалению грыжи.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что на «Ролан Гаррос» применят санкции к россиянам, если они поддержат своё правительство.