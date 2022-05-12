На «Ролан Гаррос» применят санкции к россиянам, если они поддержат своё правительство

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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала о возможном отстранении российских и белорусских теннисистов от турнира.
На «Ролан Гаррос» применят санкции к россиянам, если они поддержат своё правительство
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  • © Jon Buckle - EMPICS

«Мы отстранили сборные России и Белоруссии, но не спортсменов как отдельных лиц. Они могут выступать в условиях строгого нейтралитета. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства России, то обязательно будут санкции», — приводит слова Моресмо France Inter.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Однако глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить в Открытом чемпионате Франции.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на успех россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

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