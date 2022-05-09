Тарпищев: успех Медведева на «Ролан Гаррос» будет зависеть от жеребьёвки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на успех россиянина Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос».

«Надо посмотреть, в какой физической форме будет Даня. Посмотрим, как он отыграет Женеву. «Ролан Гаррос» и успех там Медведева будет зависеть от жеребьёвки. Это немаловажно. Тем более грунт — нелюбимое для него покрытие», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. По прогнозам врачей, он должен пропустить один-два месяца. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался об участии Медведева на Открытом чемпионате Франции.