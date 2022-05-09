Ольховский считает, что Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы на успех второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2022.
Ольховский считает, что Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме
  • AP

«Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме. Женева — это проходящий турнир, подготовительный. Поэтому у Дани получится», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. По прогнозам врачей, он должен пропустить один — два месяца. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос».

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