Глава FFT Мореттон подтвердил, что россиян допустят на «Ролан Гаррос»
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«Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших её стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета — ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ей следуем», — цитирует Мореттона L'Équipe.
При этом он не стал оценивать решение правительства Великобритании по поводу отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне. 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня, Уимблдон — с 27 июня по 10 июля.
Ранее в Госдуме назвали решение организаторов «Ролан Гаррос» смелым и адекватным.