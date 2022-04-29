Глава FFT Мореттон подтвердил, что россиян допустят на «Ролан Гаррос»

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Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире «Ролан Гаррос».
Глава FFT Мореттон подтвердил, что россиян допустят на «Ролан Гаррос»
  • AP

«Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших её стран, которая направлена ​​на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета — ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ей следуем», — цитирует Мореттона L'Équipe.

При этом он не стал оценивать решение правительства Великобритании по поводу отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне. 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня, Уимблдон — с 27 июня по 10 июля.

Ранее в Госдуме назвали решение организаторов «Ролан Гаррос» смелым и адекватным.

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