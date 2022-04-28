В Госдуме назвали решение организаторов «Ролан Гаррос» смелым и адекватным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение допустить россиян до турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Организаторы Открытого чемпионата Франции проявили адекватность и смелость. В конце концов, находится всё больше организаторов крупнейших соревнований, которые выбирают развитие спорта, а не политические интриги», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он заявил, что Международная федерация тенниса должна наказать организаторов Уимблдона за недопуск россиян без причины.

Как сообщает RMC Sport, организаторы Открытого чемпионата Франции не собираются следовать примеру Уимблдона, на котором решили не принимать заявки россиян и белорусов. При этом отмечается, что российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом, как это и происходит в настоящее время.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее организаторы Уимблдона ответили на критику Новака Джоковича по поводу отстранения россиян.