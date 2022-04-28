Организаторы Уимблдона ответили на критику Джоковича по поводу отстранения россиян
«Конечно, мы уважаем мнения других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить причины, почему считаем это отстранение правильным для Уимблдона. Мы продолжим общение на эту тему», — цитирует Хьюитта Daily Express.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свёнтек высказалась о ситуации с отстранением россиян от Уимблдона.