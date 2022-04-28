Организаторы Уимблдона ответили на критику Джоковича по поводу отстранения россиян

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Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Иан Хьюитт отреагировал на критику со стороны первой ракетки мира Новака Джоковича по поводу решения о недопуске к участию в Уимблдоне российских и белорусских спортсменов.

«Конечно, мы уважаем мнения других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить причины, почему считаем это отстранение правильным для Уимблдона. Мы продолжим общение на эту тему», — цитирует Хьюитта Daily Express.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свёнтек высказалась о ситуации с отстранением россиян от Уимблдона.

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