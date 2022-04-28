Первая ракетка мира Свёнтек высказалась о ситуации с отстранением россиян от Уимблдона
«Как по мне, ситуация становится всё более и более хаотичной. Мне кажется, что было бы неплохо, если бы руководящие органы приняли единое решение, чтобы не было такого хаоса», — цитирует Свёнтек France 24.
Она отметила, что люди ожидают, будто решение будет приниматься игроками, но это сложно сделать, так как теннисисты хорошо знают друг друга и много проводят времени вместе. По её словам, она не знает, какое бы решение было правильным в данной ситуации.
«Мне 20 лет — я говорю это не потому, что хочу оставаться в безопасном пространстве. Если честно, я никогда не была близка к политике, эта незнакомая мне сфера. Этот вопрос только подталкивает меня к тому, что я должна учиться», — добавила полька.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее во Франции сообщили, что российские теннисисты будут допущены на «Ролан Гаррос».