Первая ракетка мира Свёнтек высказалась о ситуации с отстранением россиян от Уимблдона

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Как по мне, ситуация становится всё более и более хаотичной. Мне кажется, что было бы неплохо, если бы руководящие органы приняли единое решение, чтобы не было такого хаоса», — цитирует Свёнтек France 24.

Она отметила, что люди ожидают, будто решение будет приниматься игроками, но это сложно сделать, так как теннисисты хорошо знают друг друга и много проводят времени вместе. По её словам, она не знает, какое бы решение было правильным в данной ситуации.

«Мне 20 лет — я говорю это не потому, что хочу оставаться в безопасном пространстве. Если честно, я никогда не была близка к политике, эта незнакомая мне сфера. Этот вопрос только подталкивает меня к тому, что я должна учиться», — добавила полька.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее во Франции сообщили, что российские теннисисты будут допущены на «Ролан Гаррос».