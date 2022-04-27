Во Франции сообщили, что российские теннисисты будут допущены на «Ролан Гаррос»

Российские и белорусские теннисисты будут допущены к участию в турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Как сообщает RMC Sport, организаторы Открытого чемпионата Франции не собираются следовать примеру Уимблдона, на котором решили не принимать заявки россиян и белорусов.

При этом отмечается, что российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом, как это и происходит в настоящее время.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду, что вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на «Ролан Гаррос».