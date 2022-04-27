Тарпищев надеется, что Медведев выступит на «Ролан Гаррос»
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«Процесс заживления закончился, теперь надо в щадящем режиме потихоньку восстанавливаться. Так как я футболист и знаю футбольные травмы и сроки реабилитации, то, как и говорил, надеюсь, что Медведев сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что россиянин успешно перенёс операцию по поводу грыжи в начале апреля. По прогнозам врачей, он пропустит от одного до двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Ранее теннисист Андрей Рублёв прокомментировал возвращение 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема, швейцарца Роджера Федерера.