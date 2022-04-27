Рублёв: Федереру будет сложно вернуться после длительного отсутствия на корте

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал возвращение 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера.

«Конечно, он постарается сыграть ещё несколько турниров. Но, честно говоря, мне кажется, что очень сложно возвращаться после такого длительного отсутствия на корте», — приводит слова Рублёва «Чемпионат» со ссылкой на Telegraf.

По его словам, возвращение будет тяжёлым, учитывая, что Федерер провёл всего пару турниров за последние два года.

Напомним, 40-летний теннисист из Швейцарии не выходил на корт с Уимблдона-2021 из-за травмы колена, которую он получил в полуфинале Australian Open 2020.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Рублёв рассказал, почему в этом сезоне решил выступить на турнире в Белграде, а не в Барселоне.