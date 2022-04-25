Рублёв: организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему в этом сезоне решил выступить на турнире в Белграде, а не в Барселоне.
Рублёв: организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в этом году всё изменится. Но стало ещё хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

По словам Рублёва, выбор турнира в Белграде, а не в Барселоне был очевиден, так как он понимал, что семья Джоковича поможет ему подойти к турниру в отличной форме и предоставит всё необходимое.

Напомним, что Рублёв в финале турнира в Белграде обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Джоковича.

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