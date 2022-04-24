Тарпищев обзъяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде
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«Свою подачу Андрей лучше держал и неплохо сыграл на приеме — эти два элемента были главенствующими. В решающем сете он свою подачу держал легко, а подачи Джоковича разыгрывались долго. И за счет физики Рублев выглядел получше», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Он подчеркнул, что Джокович в финале был не готов показать весь свой класс игры.
Рублёв обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 29 минут.
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